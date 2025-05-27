Минобороны РФ сообщило о 99 украинских дронах, уничтоженных за ночь. В ВСУ заявили, что российские войска выпустили по Украине 60 беспилотников

Российские силы ПВО в ночь 27 мая перехватили и уничтожили 99 украинских беспилотников, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Больше половины дронов (56) были сбиты на Белгородской областью. Еще 25 беспилотники уничтожили над Воронежской областью, семь — над Владимирской, пять — над Калужской, четыре — над Тульской, по одному — над Ростовской и Липецкой областями.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что в результате атаки дронов в городе Муром повреждены «остекление и дверные проемы трех зданий в промзоне». Пострадавших нет.

Глава Воронежской области Александр Гусев заявил, что над четырьмя муниципалитетами региона уничтожены более 20 дронов. «На востоке области на месте падения обломков сбитого беспилотника загорелся лес, но пожар уже потушен», — добавил он.

Воздушные силы ВСУ, в свою очередь, сообщили, что российские войска ночью 27 мая выпустили по Украине 60 беспилотников. Силы ПВО сбили или перехватили 43 дрона.

Под удар попал, в частности, город Сумы. Исполняющий обязанности главы города Артем Кобзарь заявил, что российская армия ударила дроном по территории промышленного предприятия, там возник пожар. Вскоре по городу был нанесен авиаудар, в результате которого повреждены семь частных домов, двухэтажный жилой дом и несколько автомобилей.

Беспилотники также атаковали Днепропетровскую область. В селе Знаменовка произошел пожар, пострадал мужчина, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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