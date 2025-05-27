Директор московского зоопарка сообщила о попытке отравления рысей и леопардов одним из посетителей. Он бросил в вольер «таблетки неизвестного происхождения»

В московском зоопарке один из посетителей попытался отравить рысей и леопардов, сообщила генеральный директор Светлана Акулова в своем заявлении для прессы и правоохранительных органов.

По словам Акуловой, в ходе планового осмотра вольеров с рысями и леопардом были обнаружены «разбросанные таблетки неизвестного происхождения». «Камеры видеонаблюдения четко зафиксировали момент, когда неизвестный преступник бросал их через ограждения. Это не случайность, не шалость — это осознанное, хладнокровное покушение на жизнь животных, находящихся под нашей защитой», — написала Акулова.

Гендиректор зоопарка добавила, что уже начато внутреннее расследование, а все имеющиеся видеоматериалы будут переданы правоохранительным органам для возбуждения уголовного дела. В зоопарке проводится полная проверка всех вольеров и срочная экспертиза обнаруженных веществ.