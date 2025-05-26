В Петербурге сотрудника «Почты России» приговорили к 12 годам за донаты ФБК и листовки легиона «Свобода России»

1-й Западный окружной военный суд в Петербурге приговорил к 12 годам заключения 43-летнего сотрудника «Почты России» из Вологды Владимира Скворцова, которого обвинили в отправке донатов Фонду борьбы с коррупцией и расклейке листовок легиона «Свобода России», сообщила «Медиазона».

Суд признал Скворцова виновным в финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК) и участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК). Первые девять лет он проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Гособвинение требовало для подсудимого 15 лет лишения свободы.

По версии обвинения, Скворцов с августа по декабрь 2021 года совершил четыре перевода, перечислив ФБК 1100 рублей. Это произошло после того, как фонд и штабы Навального были объявлены в России «экстремистскими организациями».

Кроме того, как заявило следствие, Скворцов не согласен с российско-украинской войной и «участвовал в деятельности» легиона «Свобода России» с 1 июля по 28 августа 2024 года.

По версии обвинения, подсудимый связался с представителем легиона в телеграме, заполнил анкету на вступление и получил задание расклеить не менее 20 листовок в поддержку подразделения и против действующей российской власти. Всего Скворцов расклеил 26 листовок по разным адресам в Вологде.

Ранее из-за листовок сотруднику «Почты России» назначили семь суток административного ареста по протоколу о «демонстрации запрещенной символики» (часть 1 статьи 20.3 КоАП). В ноябре 2024-го Вологодский городской суд оштрафовал на тысячу рублей уже находящегося в СИЗО Скворцова по протоколу об «изготовлении запрещенной символики» (часть 2 статьи 20.3 КоАП) из-за тех же листовок.

Скворцов участвовал в заседаниях суда по видеоконференцсвязи из вологодского СИЗО. Вину он признал.