В Азербайджане стал недоступен сайт «Царьграда». Главред местного издания просил заблокировать его из-за «враждебной» по отношению к Баку пропаганды

В Азербайджане стал недоступен сайт телеканала «Царьград», сообщает издание Minval Politika. Это произошло после обращения главного редактора Minval Politika Эмиля Мустафаева в министерство цифрового развития и транспорта страны.

В обращении к министру Рашаду Набиеву, опубликованном 19 мая, Мустафаев указывал, что сайт «Царьграда» «практически ежедневно публикует материалы, полные откровенной лжи, оскорблений и грязных инсинуаций в адрес Азербайджана, его народа и руководства страны» и просил заблокировать его.

Мустафаев также напоминает, что сайт «Царьграда» был заблокирован на территории Казахстана еще в 2023 году и что сайт Minval.az, в свою очередь, был заблокирован на территории России в 2022 году «без официальных объяснений или правовых оснований». По данным Мустафаева, причиной этого стало использование изданием слова «война» вместо «спецоперация».

В самом «Царьграде» после призыва Мустафаева к блокировке издание Minval.az назвали «скандально известным провластным СМИ Азербайджана», которое «перешло в атаку, пытаясь обелить не только демарши Ильхама Алиева по отношению к России, но и азербайджанскую диаспору, и олигархов, бизнес которых (рынки „Садовод“ и „Фуд Сити“) весьма обоснованно подозревают в отмыве многомиллионных капиталов с выводом их за границу».