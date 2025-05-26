МИД Финляндии вызвал посла России из-за предполагаемого нарушения финского воздушного пространства российскими военными самолетами

МИД Финляндии вызвал посла России Павла Кузнецова и вручил ему ноту протеста в связи с подозрением в нарушении воздушного пространства страны двумя российскими военными самолетами, сообщили Iltalehti и Yle со ссылкой на пресс-службу министерства.

Послу заявили, что Финляндия «серьезно относится к предполагаемому нарушению границы», и запросили официальные разъяснения по данному вопросу, пишет Yle. Посол принял информацию к сведению и пообещал передать ее российской стороне.

По данным Yle, пограничная служба Финляндии начала расследование инцидента, произошедшего, как сообщал министр обороны Финляндии Антти Хяккинен, у побережья города Порвоо недалеко от Хельсинки 23 мая. Другие подробности о случившемся неизвестны.