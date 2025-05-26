Автомобиль въехал в толпу фанатов «Ливерпуля», празднующих победу клуба в Премьер-лиге

В городе Ливерпуль автомобиль въехал в толпу фанатов одноименного футбольного клуба, которые пришли на парад в честь его победы в английской Премьер-лиге. Водитель машины — 53-летний местный житель — был задержан, пишет BBC News.

Ни мотив водителя, ни число жертв пока официально не сообщаются. По последним данным The Daily Telegraph, пострадали 17 человек. Есть ли погибшие, неизвестно.

Очевидица происшествия, которая наблюдала за парадом из окна, рассказала Sky News, что после столкновения участники парада бросились преследовать машину и попытались напасть на водителя, но их оттеснили полицейские.

Внимание! На видео показана сцена насилия.

В этом сезоне «Ливерпуль» досрочно выиграл Премьер-лигу — уже в 20-й раз. Клуб стал чемпионом английского высшего футбольного дивизиона впервые с 2020 года. 25 мая прошла церемония награждения команды. По одной из оценок, в победном параде «Ливерпуля» 26 мая приняли участие около миллиона человек.