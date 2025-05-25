Джо Байден впервые появился на публике после того, как было объявлено, что у бывшего президента США рак

Бывший президент США Джо Байден впервые принял участие в публичном мероприятии после того, как было объявлено, что у него диагностирован рак простаты с метастазами в кости.

Ashley Blazer Biden / Instagram

Байден в пятницу, 23 мая, посетил выпускной вечер своего внука Роберта Хантера Байдена в Солсбери, штата Коннектикут. Фотографии с мероприятия опубликовали в сториз инстаграме жена Байдена Джилл и его дочь Эшли, сообщает NBC News. «Поздравляем, Хантер — мы так гордимся тобой», — написала Джилл Байден.

18 мая представители бывшего президента США Джо Байдена cообщили, что у него выявлен рак простаты с метастазами в кости. «Хотя это представляет собой более агрессивную форму заболевания, рак, по-видимому, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно его лечить», — говорилось в заявлении пресс-службы бывшего президента. Байден отдельно поблагодарил американцев за «любовь и поддержку». Когда Байдену и его окружению стало известно о диагнозе, не уточняется. Знал ли он, что у него рак, когда занимал пост президента и пытался баллотироваться на новый срок, неизвестно.

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