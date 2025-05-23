«Дождь»: масштабный обмен пленными между Россией и Украиной продлится три дня

Обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000» между Россией и Украиной продлится три дня, сообщили телеканалу «Дождь» в украинском проекте . Источники «РБК-Украина» также рассказали, что обмен продлится несколько дней, предположительно, три.

По словам собеседника «Дождя», обмен уже начался на белорусско-украинской границе.

Официально о начале и сроках обмена не сообщалось.

В ходе переговоров в Стамбуле 16 мая российская и украинская делегация договорились провести обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000».

Президент Украины Владимир Зеленский 22 мая сообщал, что Москва передала Киеву списки на обмен военнопленными. В Кремле подтвердили, что передали свой список, но встречный еще не получили. Президент США Дональд Трамп 23 мая заявил, что обмен вскоре состоится.