В Италии сооснователю «Право.ру» дали три года и два месяца тюрьмы по делу об организации побега сына бывшего губернатора Красноярского края из-под домашнего ареста

Суд в Милане приговорил сооснователя «Право.ру» Дмитрия Чиракадзе к трем годам и двум месяцам лишения свободы по делу о побеге из-под домашнего ареста сына бывшего губернатора Красноярского края Артема Усса. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Прокуратура запрашивала для Чиракадзе пять лет тюрьмы.

Чиракадзе — сооснователь компании «Право.ру», которой принадлежат одноименные портал и справочно-правовая система. Итальянские СМИ сообщали, что он постоянно проживает в Швейцарии. Итальянские карабинеры задержали его в римском аэропорту Фьюмичино, куда он прилетел с Сардинии.

По версии следствия, Чиракадзе поддерживал связь с семьей Усса, пока тот находился под домашним арестом в Италии, и координировал действия других членов группы, помогавшей сыну бывшего губернатора Красноярского края сбежать.

Артема Усса задержали в октябре 2022 года по запросу США в аэропорту Милана. Американские власти обвиняют его в контрабанде венесуэльской нефти, торговле военными технологиями через подставные компании, отмывании денег и нарушении санкций. В США ему грозит до 30 лет тюрьмы. Суд в Италии отправил Усса под домашний арест, а затем разрешил экстрадировать его в США. На следующий день сын губернатора сбежал из-под домашнего ареста.

Вскоре после задержания в Милане Артема Усса заочно арестовали в Москве по делу об отмывании денег. Российские власти заявили, что будут добиваться экстрадиции сына экс-губернатора. «Коммерсант» предполагал, что таким образом Россия хочет «перехватить Усса-младшего у американцев». После побега из-под домашнего ареста Артем Усс вернулся в Россию. Суд изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде.

После побега сына из Италии Александр Усс поблагодарил всех, кто помогал ему, упомянув президента России Владимира Путина. Вскоре после возвращения сына в Россию Усс объявил об отставке с поста губернатора Красноярского края, а затем стал сенатором от региона.

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