Рубио: Россия готовится передать США условия для прекращения огня в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что Россия пообещала направить Соединенным Штатам условия для прекращения огня в Украине.

«Мы понимаем, что россияне собираются написать условия, которые они потребуют для достижения прекращения огня, что впоследствии позволит провести более широкие переговоры. Мы ждем эти условия, и, когда мы увидим, как выглядят эти условия, у нас будет гораздо больше понимания о предложении Путина», — сказал Рубио, выступая 20 мая на слушаниях комитета сената по международным отношениям (цитата по Politico).

Госсекретарь добавил, что США будут готовы ввести санкции в отношении России, если поймут, что «россияне не заинтересованы в мирном соглашении и хотят продолжать войну», пишет Financial Times. Рубио отметил, что президент США Дональд Трамп «хочет как можно дольше сохранить возможность повлиять на обе стороны на пути к миру».

Комментируя переговоры России и Украины, прошедшие в Стамбуле 16 мая, глава Госдепа назвал позитивным шагом то, что стороны договорились обменять военнопленных по формуле «1000 на 1000 человек», но, по мнению Рубио, «мы пока не видим движения к миру».

Президент США Дональд Трамп провел 19 мая телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. После беседы Трамп заявил президенту Украины и европейским лидерам, что не готов вводить санкции в отношении России, а также сообщил, что Москва и Киев должны сами договориться о завершении войны, писала газета The New York Times.

Россия в марте называла условия, необходимые для прекращения огня в Черном море. Представители Кремля заявили, что Россия прекратит огонь в Черном море только после того, как будут отменены санкции против Россельхозбанка, производителей и экспортеров продовольствия и удобрений. Эти санкции не отменили.

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