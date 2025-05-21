Пентагон официально принял самолет, который Катар подарил Трампу. Журналиста, пытавшегося спросить об этом, президент США назвал «недостаточно умным»

Министр обороны США Пит Хегсет официально принял самолет Boeing 747 стоимость 400 миллионов долларов, который Катар подарил президенту Дональду Трампу, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление представителя Пентагона.

Самолет будет использоваться в качестве президентского лайнера.

«Министерство обороны будет работать над тем, чтобы обеспечить соблюдение надлежащих мер безопасности и функциональных требований к самолету, используемому для перевозки президента Соединенных Штатов», — цитирует The New York Times заявление пресс-секретаря Пентагона Шона Парнелла.

О передаче самолета Трампа попытался спросить корреспондент NBC News, это произошло во время встречи президента США с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Журналист Питер Александер не успел полностью задать свой вопрос, когда Трамп его прервал.

«Вам следует убираться отсюда. <…> Они предоставляют военно-воздушным силам Соединенных Штатов реактивный самолет, и это здорово. Мы говорим о множестве других вещей! <…> Вы ужасный репортер. У вас нет того, что нужно, чтобы быть репортером. Вы недостаточно умны», — сказал Трамп, отметив, что лучше бы корреспондент NBC занялся темой «геноцида в ЮАР».

О том, что Катар решил подарить Трампу самолет, который называют «летающим дворцом», стало известно в начале мая. При этом катарский самолет должен соответствовать требованиям, предъявляемым к «борту номер 1», поэтому его нужно разобрать практически полностью и собрать заново, установить множество систем безопасности, связи и тому подобного. На это может уйти не один год и не один миллиард долларов. Кроме того, согласно американскому законодательству, сотрудникам американского федерального правительства разрешено принимать подарки от иностранных государств на сумму не больше 480 долларов; более дорогие автоматически становятся государственной собственностью.

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