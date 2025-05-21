На Александра и Лидию Невзоровых завели уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности

Прокуратура Санкт-Петербурга объявила о возбуждении уголовного дела против журналиста Александра Невзорова и его жены Лидии Невзоровой по обвинению в финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК).

По версии следствия, супруги Невзоровы, которых власти ранее объявили «экстремистским объединением», публиковали «на персональных страницах в мессенджере» ссылки для сбора денег «для достижения целей объединения, а также для перевода денежных средств лично им».

Обвинение в финансировании экстремистской деятельности предполагает наказание в виде штрафа от 300 до 700 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Александр и Лидия Невзоровы покинули Россию вскоре после начала российско-украинской войны. В феврале 2023 года суд в Москве заочно приговорил Невзорова к восьми годам лишения свободы по обвинению в распространении «фейков» об армии.

В июле 2024 года Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил административный иск прокуратуры и объявил Александра Невзорова и его жену Лидию «экстремистским объединением». Суд также обратил в доход государства их имущество в России: три земельных участка, жилой дом, автомобиль и доли в ООО.

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