Банк России впервые за два года установил курс доллара ниже 80 рублей

Официальный курс доллара на 22 мая, установленный Центробанком России, составил 79,75 рубля, евро — 91,29 рубля, юаня — 11,08 рубля.

Таким образом, пишет РБК, курс доллара установлен ниже 80 рублей впервые за два года — в последний раз такое было 27 мая 2023 года.

Как отмечает The Bell, ослабление доллара — мировой тренд, связанный в том числе с тарифной политикой президента США Дональда Трампа.

Кроме того, на укрепление рубля повлияли разговор Трампа с Владимиром Путиным и ослабление «санкционной угрозы» в связи с этим, продажи валюты из ФНБ, а также снижение спроса на импорт при высоких процентных ставках.

О том, что происходит с курсом рубля — читайте в разборе «Медузы»

Нефть дешевеет, экономика замедляется — а рубль все равно остается на уровне 80 за доллар. В чем секрет крепкого курса? И когда доллар опять будет стоить 100 рублей?

О том, что происходит с курсом рубля — читайте в разборе «Медузы»

Нефть дешевеет, экономика замедляется — а рубль все равно остается на уровне 80 за доллар. В чем секрет крепкого курса? И когда доллар опять будет стоить 100 рублей?