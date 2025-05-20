Захарова заявила, что делегации России и Украины на переговорах в Стамбуле говорили по-русски

Представители России и Украины в ходе переговоров в Стамбуле, прошедших 16 мая, общались на русском языке, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 20 мая. Видео ее выступления опубликовал телеграм-канал «Смотри».

«Российская делегация говорила на русском. Осуществлялся синхронный перевод на несколько языков: на английский, турецкий и на украинский. Для кого переводили на украинский язык, непонятно, потому что украинская делегация говорила по-русски. Она говорила на русском языке», — сказала Захарова, отвечая на вопрос, на каком языке велись переговоры в Стамбуле.

Украинские СМИ, в том числе «Интерфакс-Украина», сообщили 16 мая, что, по данным источников, украинская делегация на переговорах в Стамбуле общалась с представителями России через переводчика. При этом сотрудник российского государственного телеканала RT Константин Придыбайло утверждал, что переговоры в Стамбуле проходили на русском языке, а переводчик с русского на украинский «сидел, ничего не делал, потому что русский — язык диалога».

Россия и Украина провели в Стамбуле первые с 2022 года прямые переговоры. Встреча продолжалась почти два часа. Провести переговоры в Турции предложил президент РФ Владимир Путин, но сам на них не приехал, отправив вместо себя чиновников во главе со своим помощником Владимиром Мединским. Украинскую делегацию возглавлял министр обороны Украины Рустем Умеров.

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