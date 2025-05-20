Евросоюз выделит 5,5 миллиона евро для поддержки «Радио Свобода»

Евросоюз выделит 5,5 миллиона евро для поддержки «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (RFE/RL), сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Деньги будут выделены неправительственной организации «Европейский фонд за демократию», которая направит эти средства на поддержку «Радио Свобода».

Каллас назвала это «краткосрочным экстренным финансированием». По ее словам, ЕС не сможет восполнить дефицит финансирования RFE/RL по всему миру, но может помочь «работать в тех странах, которые находятся по соседству с нами и которые очень зависят от новостей, поступающих извне». Она добавила, что надеется на предоставление дополнительных средств для помощи «Радио Свобода» в долгосрочной перспективе.

14 марта Дональд Трамп подписал указ о сокращениях в семи федеральных агентствах — и в том числе Агентстве США по глобальным медиа, которое курирует «Голос Америки» и «Радио Свобода».

После этого 10 стран Евросоюза подписали совместное заявление о готовности «искать альтернативные источники финансирования» для «Радио Свобода», которое оказалось под угрозой закрытия. Инициативу о поддержке «Радио Свобода» выдвинула Чехия. Кая Каллас отмечала, что Евросоюзу будет непросто «заполнить пустоту, которую оставляют США», потому что у ЕС «много организаций, которые обращаются с той же просьбой», но добавила, что главы МИД «подтолкнули к обсуждению этого вопроса и поиску пути».

26 марта Федеральный окружной суд в Вашингтоне удовлетворил ходатайство RFE/RL и вынес временный запрет на отказ в финансировании медиакорпорации со стороны USAGM. Суд постановил, что до рассмотрения иска медиакорпорации по существу USAGM должно воздержаться от мер, которые могут привести к закрытию RFE/RL.

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