В Махачкале задержали более 40 подростков из-за массовой драки. На родителей составили протоколы о неисполнении обязанностей

Полиция Махачкалы за два дня задержала более 60 человек, участвовавших в массовой драке в центре города. Большинство из них — подростки.

16 мая, как сообщили в УМВД Дагестана, на площади Ленина завязалась драка, привлекшая внимание прохожих, «между молодыми жителями Махачкалы». Полиция задержала 12 человек, на родителей несовершеннолетних составили протоколы о неисполнении обязанностей (часть 1 статьи 5.35 КоАП).

17 мая «конфликтующие стороны вновь договорились о встрече», заявили в полиции. Группы подростков начали собираться в разных районах города, и в итоге на улице Каммаева задержали 55 человек, из которых 35 были несовершеннолетними, рассказал замначальника УМВД по Дагестану Шамиль Омаров. В отношении 18 человек составили протоколы о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП), в отношении 35 родителей — протоколы о неисполнении обязанностей (статья 5.35 КоАП).

В полиции добавили, что подростки использовали социальные сети для координации своих действий. С самими подростками, их родителями и преподавателями провели профилактические беседы.