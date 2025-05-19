В Екатеринбурге троих студентов приговорили к 7-8 годам колонии по делу о подготовке теракта на железной дороге. Один из подсудимых заявил, что сотрудничал с центром «Э»

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор троим студентам из Свердловской области, обвиняемым в попытке поджога релейного шкафа на железной дороге. 20-летнему Арсению Климину суд назначил семь лет лишения свободы, его ровеснику Даниле Елисееву и 21-летнему Никите Сухорукову — восемь лет, сообщил корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Суд решил, что первые четыре года они должны будут провести в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Также им назначили ограничение свободы на один год каждому.

По версии обвинения, подсудимые, действуя организованной группой, с 1 июня по 5 сентября 2023 года «покушались на поджог трех релейных шкафов» на перегоне Путевка — Лечебный в пределах Екатеринбурга, действуя в сговоре с неким Андреем Мартыновым, которого следствие считает участником легиона «Свобода России», пишет «Медиазона».

Организатором группы объявили Арсения Климина, который с начала 2023 года сотрудничал со свердловским областным Центром «Э», однако затем, по версии обвинения, сам решил вступить в ряды легиона «Свобода России».

Климин в последнем слове говорил, что, наоборот, хотел помочь правоохранительным органам, потому что «с рождения воспитывался защитником Отечества», но не мог служить по состоянию здоровья (у него, в частности, гемофилия). Климин уверял, что со своими соратниками, которые не фигурируют в уголовном деле, «по мере своих сил и знаний портил жизнь спецслужбам Украины», а затем решил внедриться в легион «Свобода России», чтобы «получать информацию о готовящихся терактах» и выявлять «кураторов» в России.

По версии обвинения, представитель «Свободы России» предложил Климину поджечь шесть релейных шкафов на железной дороге, пообещав за каждый по 8 тысяч рублей. Также Климина якобы пообещали принять в легион, если он пришлет видеодоказательства поджога.

Климин, заявила сторона обвинения, нашел Елисеева, которому не сказал, кто именно заказал поджоги, и пообещал от 2 до 5 тысяч рублей за один шкаф, в зависимости от того, сколько удастся поджечь. Елисеев, в свою очередь, привлек Сухорукова, который также не знал, кто дал задание на поджог шкафов. Сухоруков 4 сентября попытался устроить поджог, но сначала не смог вскрыть шкаф, а затем его машина привлекла внимание сотрудников ГИБДД, которые обнаружили в багажнике автомобиля бутылки с растворителями, молоток, зажигалки и газовый ключ. В телефоне Сухорукова были фотографии релейных шкафов.

Обвинение утверждало, что Климин хотел выслужиться перед силовиками, но при этом не ставил их в известность о связи с легионом «Свобода России», как и не получал от них задания внедряться в подразделение.

Елисеев и Сухоруков, по версии обвинения, просто хотели заработать, но не могли не знать о том, что релейные шкафы поджигаются в интересах Украины, потому что об этом «пишут в СМИ».

Для Климина обвинение просило 14 лет и 5 месяцев лишения свободы и 1,5 года ограничения свободы после отбытия срока, для Елисеева и Сухорукова — по 12 лет и шесть месяцев заключения и ограничение свободы на 1,5 года каждому.

Сами подсудимые вину признали частично: они подтверждают, что готовили поджог, но не согласны с квалификацией «теракт».

Защита Сухорукова и Елисеева просила оправдать их либо переквалифицировать обвинение на покушение на поджог.

Защита Климина также настаивала на переквалификации обвинения и просила учесть явку с повинной, раскаяние в преступлении и сотрудничество со следствием.

Сам Климин заявил, что судить его «должны именно за глупость», он не планировал устраивать теракты и заявил, что «воспользовался бы шансом отправиться на СВО и искупить свою вину кровью», несмотря на состояние здоровья.

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