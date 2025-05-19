Путин подписал указ о «мониторинге вреда, причиненного России иностранными государствами»

Президент России Владимир Путин поручил органам прокуратуры собирать «сведения о вреде», который России, ее гражданам и организациям причиняют иностранные государства (за исключением вреда от финансовых санкций). Об этом говорится в указе, который 19 мая был опубликован на сайте Кремля.

В документе есть ссылка на другой указ Путина, где упоминаются «недружественные государства», кредиторам из которых можно выплачивать крупные долги в рублях. Правительство России составило список «недружественных государств» в марте 2022 года. В него вошли страны, которые ввели санкции против России из-за вторжения в Украину.

12 мая европейские страны пригрозили России очередными санкциями, если до конца дня она не прекратит огонь в Украине (она не прекратила).

13 мая Владимир Путин назвал «придурками» тех, кто вводит санкции против России, так как, по его мнению, они вредят сами себе.