Силовики пришли в клуб Department 57 в Петербурге. По данным «Фонтанки», поводом стал звонок с сообщением о «пропаганде ЛГБТ»

В Петербурге силовики в ночь на 18 пришли в клуб Department 57 на Конногвардейском бульваре, где должен был выступить с диджей-сетом блогер Владос Мирос (Владислав Моренов), сообщили «Фонтанка», а также телеграм-каналы «Осторожно, новости» и «База».

По данным «Фонтанки», поводом для визита полиции стал звонок из Подмосковья с сообщением о том, что в клубе проходит «экстремистская вечеринка с пропагандой ЛГБТ и употреблением запрещенного».

В полиции Петербурга сказали, что получили «сообщение о возможных нарушениях административного законодательства», но на месте «административные материалы не составлялись», а сотрудники нарушений общественного порядка не выявили.

Владос Мирос был доставлен в 1-й отдел полиции по Адмиралтейскому району вместе с его 27-летней подругой, пишет «Фонтанка». По данным «Базы», вместе с блогером была задержана его хореограф Анастасия Лукина. В телеграм-канале Department 57 сообщили, что «по техническим причинам» сет от блогера отменяется, но клуб продолжает работать. По данным «Осторожно, новости», некоторые из силовиков были «в жилетках центра „Э“».

После беседы в полиции блогера отпустили, пишет «Фонтанка».

25-летний Владос Мирос — популярный бьюти- и лайфстайл-блогер, у него более 1,8 миллиона подписчиков в инстаграме.

После того, как Верховный суд в ноябре 2023 года объявил «экстремистским» и запретил в России «международное движение ЛГБТ», по всей стране в клубах, которые устраивали квир-мероприятия, начали проходить рейды полиции. Силовики приходили в московские клубы Arma (бывший «Мутабор»), Mono и Simach и в другие, а также в ночной клуб Dark House в Ярославле.

Читайте также

«Они ходили и каждого спрашивали, мальчик ты или девочка» В российских городах устраивают рейды по закрытым вечеринкам в поисках представителей «международного движения ЛГБТ». Посетителей кладут лицом в пол и избивают

Читайте также

«Они ходили и каждого спрашивали, мальчик ты или девочка» В российских городах устраивают рейды по закрытым вечеринкам в поисках представителей «международного движения ЛГБТ». Посетителей кладут лицом в пол и избивают