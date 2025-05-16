В Украину возвращены тела 909 погибших военнослужащих, сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Погибшие солдаты воевали на кураховском, покровском, бахмутском, угледарском, луганском, запорожском, сумском и харьковском направлениях.

Обновление. Вскоре представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил РБК, что в Россию вернули тела 34 погибших российских военных.

Последний раз Москва и Киев обменивались телами погибших 18 апреля 2025 года. Тогда в Украину передали 909 тел, в Россию — 41.