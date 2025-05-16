«Пункт назначения неизвестен». Трамп заявил, что, вероятно, не поедет в Турцию на встречу России и Украины

Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, вернется в Вашингтон из своего турне по Ближнему Востоку и не поедет в Турцию, где ожидаются переговоры российской и украинской делегаций.

«Мы уезжаем завтра», — сказал Трамп вечером 15 мая в ответ на вопросы журналистов в ОАЭ, которая стала третьей и последней остановкой его турне.

«Это почти как „пункт назначения неизвестен“. Нам звонят: „Вы можете быть здесь? А можете быть там?“ Но, вероятно, мы вернемся в Вашингтон», — сказал Трамп, не ответив прямо на вопрос, планирует ли он быть в Турции.

Поездка Трампа на Ближний Восток включала три страны и стала его первым зарубежным турне на посту президента. На эти же даты Путин предложил назначить прямые переговоры России и Украины в Стамбуле, однако сам на них не приехал, а состав делегации объявил в последний момент — ее возглавил, как и в 2022-м году, Владимир Мединский.

Трамп не отвечал прямо на вопросы, планирует ли он принять участие в переговорах, но в Турцию отправились госсекретарь США Марко Рубио и другие члены его команды. После того, как стало известно, что Путина на переговорах не будет, Трамп говорил: «Зачем ему ехать, если я не еду? Я не думал, что Путин может поехать, если меня там нет», — добавил Трамп. При этом он добавил, может приехать в Турцию на переговоры 16 мая, «если это будет уместно».

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