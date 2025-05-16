Глава компании Novo Nordisk, производящей препараты Ozempic и Wegovy, ушел в отставку

Глава датской фармацевтической компании Novo Nordisk Ларс Йоргенсен ушел в отставку. В заявлении компании, производящей препараты Ozempic и Wegovy, используемые для снижения веса, говорится, что смена руководства связана «с новыми вызовами на рынке, с которыми столкнулась Novo Nordisk, и изменением курса ее акций с середины 2024 года».

Йоргенсен некоторое время продолжит исполнять обязанности, чтобы обеспечить «плавный переход к новому руководству». Поиски нового главы продолжаются, говорится в заявлении, имя преемника Йоргенсена будет объявлено позднее.

В заявении подчеркивается, что, несмотря на отставку Йоргенсена, «стратегия Novo Nordisk остается неизменной, и совет директоров уверен в текущих бизнес-планах компании и ее способности их реализовать».

После объявления о уходе Йоргенсена акции Novo Nordisk снизились на 1,8%, сообщает CNBC.

Ларс Йоргенсен в 2023 году был признан человеком года по версии газеты Financial Times.

Novo Nordisk выпускает препараты Ozempic и Wegovy, используемые для снижения веса. Конкуренция в этом сегменте фрамацевтического рынка последнее время сильно выросла, отмечает CNBC, а опубликованные в конце 2024 года результаты исследований нового препарата CagriSema, который разрабатывает Novo Nordisk, оказались хуже ожидаемого.

При этом в начале мая 2025 года американское Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США приняло заявку компании на регистрацию оральной формы препарата Wegovy, которую можно применять у людей с ожирением. Сейчас официально им доступны лишь инъекционные препараты.

Читайте также

Возможно, вы пропустили, но главная компания Европы теперь — это не LVMH, BMW или Shell, а датский производитель лекарств Novo Nordisk Завоевать мир ему помогли препараты для снижения веса. Рассказываем историю феноменального успеха

Читайте также

Возможно, вы пропустили, но главная компания Европы теперь — это не LVMH, BMW или Shell, а датский производитель лекарств Novo Nordisk Завоевать мир ему помогли препараты для снижения веса. Рассказываем историю феноменального успеха