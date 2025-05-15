В Анкаре завершилась встреча Зеленского и Эрдогана

В Анкаре завершились переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Эрдогана, сообщило агентство Anadolu.

Она продлилась около трех часов.

AFP сообщало, что после встречи с Эрдоганом Зеленский планирует принять решение, участвовать ли в украино-российских переговорах в Стамбуле.

Официально время начало переговоров российской и украинской делегаций не называлось. На момент публикации новости переговоры еще не начались.

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