В Анкаре завершилась встреча Зеленского и Эрдогана
Источник: Anadolu
В Анкаре завершились переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Эрдогана, сообщило агентство Anadolu.
Она продлилась около трех часов.
AFP сообщало, что после встречи с Эрдоганом Зеленский планирует принять решение, участвовать ли в украино-российских переговорах в Стамбуле.
Официально время начало переговоров российской и украинской делегаций не называлось. На момент публикации новости переговоры еще не начались.