Mash и 78.ru сообщили об обысках у студентов по делу «леворадикальной» организации «Рабочая власть»

Силовики проводят обыски у студентов петербургских вузов, которые, как утверждают провластные СМИ, являются членами «леворадикальной группы» «Рабочая власть». Про обыски сообщают, в частности, 78.ru и телеграм-канал «Mash на Мойке».

По информации 78.ru, поводом для обысков стало уголовное дело о публичных призывах к терроризму (статья 205.2 УК РФ), возбужденное в отношении одного из студентов СПбГУ. Издание утверждает, что студент на собраниях «леворадикалов» призывал к убийствам ради привлечения внимания к деятельности организации.

«ОВД-Инфо» сообщило, что в ходе обысков задержаны как минимум пять человек. Уголовное дело заведено на одного из них, при этом его силовики отпустили. По слова знакомого задержанных, связь с остальными четырьмя студентами прервалась. «Даже примерно представить, за что задержали, не можем. Мы также опровергаем слухи про призывы к убийствам», — добавил он.

«Медиазона» отмечает, что о «Рабочей власти» стало известно после акции 24 марта у входа в СПбГУ, когда к ноге памятника графу Уварову подвесили манекен, изображавший Миневру, с запиской «Наука мертва». Спустя месяц РИА Новости и петербургское издание «Форпост» со ссылкой на источник назвали ответственной за акцию «студенческую ячейку троцкистов „Рабочая власть“». По версии источника РИА Новости, эта организация «входит в международную сеть с центром управления в Великобритании».

Вскоре силовики задержали студента второго курса факультета политологии СПбГУ Артема Пронько. По их версии, он подвесил к памятнику графу Уварову манекен. Пронько это отрицал. Как пишет «ОВД-Инфо», на него составили протокол по статье об организации несогласованного мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАП), а 5 мая оштрафовали на 20 тысяч рублей. Кроме того, задержан был студент ЛЭТИ Степан Тимофеев. Ему также вменили статью об организации несогласованного мероприятия из-за акции и арестовали на трое суток.