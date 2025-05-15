Гражданину Украины предъявили обвинения в поджогах домов, связанных с премьер-министром Великобритании

Следствие предъявило обвинения в поджоге двух домов и автомобиля, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, 21-летнему гражданину Украины Роману Лавриновичу, сообщает BBC News со ссылкой на полицию Лондона.

Лавриновича задержали в Сиденхеме на юго-востоке Лондона 13 мая. Как уточнили в полиции, ему предъявлены обвинения по трем эпизодам поджогов с умыслом создания угрозы жизни человека. О мотивах обвиняемого ведомство не сообщило.

Речь идет о трех пожарах, которые произошли на прошлой неделе: возгорания автомобиля в районе Кентиш-Таун на севере Лондона, пожара в частном доме премьер-министра на той же улице, а также пожара в доме на северо-западе Лондона, где ранее жил Стармер. Ранее сообщалось, что поджоги произошли 11 и 12 мая, огонь повредил двери зданий. Люди в результате этих происшествий не пострадали.

Кир Стармер и его семья с июля 2024 года живут в официальной резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит. Один из домов, где произошел пожар, сейчас сдается в аренду. Стармер называл поджоги домов и автомобиля, связанных с ним, «нападением на всех нас, на демократию и ценности, которые мы отстаиваем».