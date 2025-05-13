«Все, кончился наш зеленый лес». В Амурской области лесной пожар подошел к городу, где живут сотрудники космодрома Восточный

В районе города Циолковский, где живут сотрудники космодрома Восточный, горит лес. Видео пожара публикуют местные СМИ.

На одном из видео мужчина, снимающий горящий лес, говорит: «Все, кончился наш зеленый лес».

«Горят земли лесного фонда. Основной упор в тушении делает Авиалесоохрана. Привлечены и силы МЧС России. Пожар тушат. Угрозы населенному пункту нет. Сил и средств достаточно. Возгорание ликвидируют 76 человек, 22 единицы техники, в том числе от МЧС России», — сказали изданию «Порт Амур» в управлении МЧС по Амурской области.

В администрации Циолковского сообщили «Интерфаксу», что бороться с огнем помогают пожарные из соседних городов.

«Огонь близко подошел. Работают пожарные, в том числе из Шимановского, Свободного, Серышево. Пожар возник сегодня, это пал», — сказал собеседник агентства.

Глава Циолковского Виталий Брижатый в разговоре с Amur.life заявил, что возле жилых строений пожар удалось локализовать, но работа продолжается. По его словам, в районе космодрома Восточный «огонь тоже удалось локализовать, но ситуация осложняется сильным порывистым ветром». Он утверждает, что людям ничего не угрожает, «горит только лес».

По данным «Интерфакса», на 13 мая в Приамурье продолжаются 12 пожаров на площади 947 гектаров. Один из них удалось локализовать.

Циолковский — закрытое административно-территориальное образование. В нем проживают сотрудники космодрома Восточный и члены их семей.

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