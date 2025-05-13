Российский суд заочно приговорил бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева к 14 годам колонии строгого режима

Тверской суд Москвы признал бывшего владельца Международного промышленного банка Сергея Пугачева виновным в растрате более 28 миллиардов рублей и злоупотреблении полномочиями. Пугачев заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима, сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Кроме того, суд назначил Пугачеву штраф в размере 800 тысяч рублей и лишил его права занимать управляющие должности в кредитных организациях на три года. Также с банкира собираются взыскать более 28 миллиардов рублей в пользу потерпевшей стороны.

Пугачев находится за пределами России. Предполагается, что срок наказания будет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции в РФ.

Обвинения просило приговорить Пугачева к 14,5 года лишения свободы.

Пугачев в 1992 году стал одним из основателей Межпромбанка и возглавил его совет директоров. В 2010 году Межпромбанк лишили лицензии и признали банкротом, а в 2011 году против Пугачева возбудили уголовное дело о преднамеренном банкротстве, после чего он покинул Россию. В 2013 году Пугачеву также предъявили обвинение в растрате, по которому его заочно арестовали и объявили в розыск. В 2015 году к делу добавилось обвинение в злоупотреблении полномочиями.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), назначенное конкурсным управляющим Межпромбанка, подало иск, по которому в 2015 году суд постановил взыскать с Пугачева 75,6 миллиарда рублей. Кроме того, в июле 2014 года Высокий суд Лондона по иску АСВ арестовал активы Пугачева стоимостью более двух миллиардов долларов по всему миру.

Пугачев живет во Франции, которая отказала России в его выдаче.