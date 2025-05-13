Песков: российская делегация будет ждать украинскую 15 мая в Стамбуле. Кто будет представлять РФ, он снова не сказал

Российская делегация будет ждать представителей Украины на переговоры в Стамбуле 15 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону», — сказал Песков ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» (ВГТРК) Павлу Зарубину.

При этом Песков отказался уточнить, на какое время запланирована встреча, а также не стал комментировать заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможных переговорах в Турции.

Кроме того, в Кремле снова не стали уточнять, кто представит Россию на встрече. Зарубин не задал этот вопрос Пескову, лишь отметив, что пресс-служба президента РФ пока не сообщала, кто будет участвовать в переговорах с российской стороны. На это Песков ответил: «Пока не раскрывали».

Ранее представитель Кремля говорил, что делегатов от России объявят, «как только президент посчитает это нужным».

Президент Украины Владимир Зеленский уже подтвердил, что приедет в Турцию 15 мая. В его офисе подчеркивали, что вести переговоры он будет только с Путиным.

США, которые выступают посредниками в переговорах Украины и РФ, также направят своих представителей в Стамбул. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что в Турцию приедет госсекретарь страны Марко Рубио. По данным Reuters, на переговоры также прилетят спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог. Келлог, в свою очередь, говорил, что Трамп прилетит на переговоры, если на встречу приедет Путин.

The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника Кремля сообщил, что на переговоры с российской стороны приедут глава МИД Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков.