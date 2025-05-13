Госдума одобрила законопроект об аресте имущества находящихся за границей россиян, которых судят за действия «против интересов РФ»

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который позволяет заочно привлекать к административной ответственности россиян, уехавших из России, за нарушения, «направленные против интересов Российской Федерации».

Законопроект, в частности, позволяет арестовывать имущество граждан, в отношении которых ведется административное производство.

Документ в Госдуму внесли в октябре 2024 года Государственный совет Республики Татарстан и депутат Госдумы Айрат Фаррахов. РБК отмечает, что в первой версии законопроекта предлагалось распространить его действие на конкретные правонарушения, предусмотренные несколькими статьями. Среди них — распространение в СМИ и интернете фейков, создающих угрозу жизни, возбуждение ненависти либо вражды, призывы к территориальной целостности страны, «дискредитация» армии, участие в деятельности «нежелательной» организации.

Однако в отзыве на законопроект говорится, что круг административных правонарушений, направленных «против интересов РФ», которые могут совершены за пределами страны, шире, чем предложенный перечень. В итоге Госдума одобрила вариант законопроекта без конкретного перечня.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, анонсируя 11 мая рассмотрение законопроекта, писал, что речь идет о привлечении к ответственности «по всем видам административных статей». Он перечислил некоторые из них:

пропаганда или публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики;

дискредитация Вооруженных сил РФ;

злоупотребление свободой слова и распространение фейков;

несоблюдение обязанностей владельца социальной сети.

Чтобы фигуранты административных дел «не могли уклониться от исполнения решения суда», написал Володин, будет предусмотрен арест их имущества.

В апреле Госдума приняла закон, который позволяет заочно судить уехавших за рубеж граждан по 20 видам преступлений. Ранее заочные суды были возможны только по тяжким и особо тяжким преступлениям. Теперь депутаты сделали исключение для некоторых преступлений небольшой и средней тяжести. К таким новым составам преступлений отнесены «фейки» о российской армии и ее «дискредитация», призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности РФ, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны, реабилитация нацизма.

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