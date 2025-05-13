FT: Европа рассматривает контроль за движением капитала и пошлины против России на случай, если Будапешт заблокирует продление санкций

Европа готовится перевести «значительную часть» санкций против России на «другую правовую основу», чтобы обойти возможное вето Будапешта на продление ограничений, пишет Financial Times со ссылкой на пять источников.

По словам собеседников FT, в числе вариантов, которые Еврокомиссия рассматривает на случай вето Венгрии, назывались контроль за движением капитала (эта мера должна предотвратить приток денежных средств в Россию) и пошлины. Предлагаемые Еврокомиссией обходные пути потребуют согласия только большинства стран ЕС — но не всех, как для продления санкций.

Предыдущие идеи, как пишет FT, включали двусторонние национальные меры, которые позволили бы, например, Бельгии (там находится большая часть замороженных денег ЦБ России) запретить репатриацию российских активов. «Мы все сосредоточены на плане А. Но ведутся обсуждения правовой основы альтернативных вариантов», — говорит один из чиновников.

Европа готовит 17-й пакет санкций против России — ожидается, что он будет подписан 14 мая. При этом Будапешт, по данным трех источников FT, не выдвинул «серьезных возражений» против новых ограничений, которые обсуждались на встрече всех 27 послов ЕС 12 мая.

Санкции ЕС против России, введенные после начала полномасштабного вторжения в 2022 году, продлеваются каждые полгода, и для этого неообходимо согласие всех 27 стран блока. Однако Венгрия неоднократно угрожала наложить вето на продление санкций, требуя от Брюсселя уступок по каким-либо вопросам. Каждый раз Будапешт в итоге поддерживал продление. В следующий раз продлевать санкции нужно будет в конце июля.

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