Спикер парламента белорусской оппозиции Анжелика Мельникова, пропавшая в Польше, похитила грант для Координационного совета на 107 тысяч долларов

Спикер парламента белорусской оппозиции Анжелика Мельникова вывела на личные счета более 150 тысяч долларов основанного ей фонда Bialorus Liberty, сообщила хакерская группировка .

По информации «Киберпартизан», впервые Мельникова израсходовала деньги Bialorus Liberty на личные нужды 22 января, оплатив услуги сервиса Booking.com. Затем в феврале и марте она начала выводить деньги суммами до 2,5 тысячи долларов раз в несколько дней.

В числе похищенных денег оказался грант для белорусской оппозиции на 107 тысяч долларов, поступивший в марте.

«Нам неизвестны мотивы, из-за которых Мельникова решила присвоить чужие средства и скрыться после многих месяцев компетентной работы с хорошей репутацией. Это могло быть из-за шантажа или ее добровольное решение», — заявили «Киберпартизаны», подчеркнув, что подали заявление в правоохранительные органы Польши.

Координационный совет в конце марта сообщил, что Мельникова, в последнее время проживавшая в Польше, перестала выходить на связь. Позже власти Польши сообщили, что она покинула страну еще в феврале. Дочери Мельниковой и ее бывший муж обнаружились в Беларуси, где она сама сейчас — неизвестно.

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