Рабочая партия Курдистана заявила о самороспуске. Ранее лидер повстанцев призвал отказаться от вооруженной борьбы с Турцией

Рабочая партия Курдистана (РПК), которая более 40 лет вела вооруженную борьбу с Турцией за создание независимого курдского государства, объявила о самороспуске. Такое решение, сообщило близкое к РПК новостное агентство Firat, было принято по итогам 12-го съезда партии, прошедшего в начале мая, пишет Reuters.

Делегаты съезда пришли к выводу, что борьба РПК привела к тому, что решить курдскую проблему теперь можно демократическим путем. Таким образом, Рабочая партия Курдистана выполнила свою историческую миссию и прекращает свое существование, сообщило Firat.

Съезд, отмечает Reuters, был созван после того, как лидер РПК Абдулла Оджалан, отбывающий с 1999 года пожизненное заключение, в феврале 2025 года призвал сторонников прекратить вооруженную борьбу и начать участие в демократизации турецкой политической системы и полной интеграции в нее.

Читайте также

Абдулла Оджалан призвал турецких курдов сложить оружие Он с конца 1990-х отбывает пожизненный срок — и больше 40 лет остается символом борьбы курдов за независимость

Читайте также

Абдулла Оджалан призвал турецких курдов сложить оружие Он с конца 1990-х отбывает пожизненный срок — и больше 40 лет остается символом борьбы курдов за независимость

Рабочая партия Курдистана, заявлявшая своими целями борьбу за национальные права курдов в Турции и создание курдского государства, была основана в ноябре 1974 года, с 1984 года она вела вооруженную борьбу с турецкими властями. В ходе вооруженного противостояния, пишет Reuters, за 40 лет погибли более 40 тысяч человек.

Турция, ЕС и США считают РПК террористической организацией.