Бывшему владельцу Межпромбанка Сергею Пугачеву запросили 14,5 года. Его обвиняют в хищении 28,7 миллиарда рублей. Суд проходит заочно

Обвнение в Тверском районном суде Москвы запросило 14,5 года колонии строгого режима для основателя Межпромбанка Сергея Пугачева, обвиняемого в растрате организованной группой и организации злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия (часть 4 статьи 160 УК, часть 3 статьи 33, часть 2 статьи 201 УК), пишет «Коммерсант».

В октябре 2023 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Пугачева. По версии обвинения, Пугачев с двумя доверенными лицами — Дмитрием Амунцем и Александром Диденко — в 2008–2009 годах вывел на кипрские счета 28,7 миллиарда рублей из 40 миллиардов, выделенных Центробанком в виде беззалогового кредита. Дмитрия Амунца в 2017 году приговорили к семи годам лишения свободы, Диденко получил условный срок.

Оглашение приговора Пугачеву назначено на 13 мая, свидетельствует карточка дела на сайте Тверского районного суда.

Пугачев в 1992 году стал одним из основателей Межпромбанка и возглавил его совет директоров. В 2010 году Межпромбанк лишили лицензии и признали банкротом, а в 2011 году против Пугачева возбудили уголовное дело о преднамеренном банкротстве, после чего он покинул Россию.

В 2013 году Пугачеву также предъявили обвинение в растрате. В мае 2014 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал банкира. В 2015 году к делу добавилось обвинение в злоупотреблении полномочиями. Вместе с этим Агентство по страхованию вкладов (АСВ), назначенное конкурсным управляющим Межпромбанка, подало иск, по которому в 2015 году суд постановил взыскать с Пугачева 75,6 миллиарда рублей. Кроме того, в июле 2014 года Высокий суд Лондона по иску АСВ арестовал активы Пугачева стоимостью более двух миллиардов долларов по всему миру. Сейчас Пугачев живет во Франции, которая отказала России в его выдаче.

В 2021 году стало известно, что Пугачев был одним из основных источников бывшей корреспондентки Financial Times в Москве Кэтрин Белтон, написавшей книгу «Люди Путина». К ней возникли претензии сразу у нескольких российских миллиардеров, включая Романа Абрамовича. В ноябре 2021 года Высокий суд Лондона постановил по его иску, что в книге содержатся девять клеветнических утверждений о миллиардере, сделанные в том числе Пугачевым.