Губернатор Вологодской области отправил поздравление ветерану с благодарностью за сохранение памяти о «Великой Отечественной бойне»

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов опубликовал 8 мая в своем телеграм-канале поздравительное письмо 98-летнему ветерану Федору Смирнову. Вскоре после того, как пользователи обнаружили в документе ошибки, пост был удален, сообщает «7×7».

В частности, в письме выражалась благодарность ветерану за «вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной бойне», а также упоминался его «многолетний труб 6 звании офицера».

Сам губернатор позже заявил, что сотрудники пресс-службы, которые делают ошибки в документах и публикуют материалы, не проверяя их и не согласовывая с ним, «будут нести самый суровый ответ».

Филимонов также сообщил, что из-за письма уже проводится служебное расследование. По его словам, в печать текст поздравления поступил без ошибок. Губернатор предположил, что произошел «технический сбой» либо «злой умысел».

«Ранее направленный и врученный приветственный адрес заменим на новый. Все решили. Благодарю неравнодушных к нашей работе граждан, которые делают нас сильнее и помогают совершенствоваться», — добавил Филимонов.

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