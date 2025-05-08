Губернатор Вологодской области отправил поздравление ветерану с благодарностью за сохранение памяти о «Великой Отечественной бойне»
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов опубликовал 8 мая в своем телеграм-канале поздравительное письмо 98-летнему ветерану Федору Смирнову. Вскоре после того, как пользователи обнаружили в документе ошибки, пост был удален, сообщает «7×7».
В частности, в письме выражалась благодарность ветерану за «вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной бойне», а также упоминался его «многолетний труб 6 звании офицера».
Сам губернатор позже заявил, что сотрудники пресс-службы, которые делают ошибки в документах и публикуют материалы, не проверяя их и не согласовывая с ним, «будут нести самый суровый ответ».
Филимонов также сообщил, что из-за письма уже проводится служебное расследование. По его словам, в печать текст поздравления поступил без ошибок. Губернатор предположил, что произошел «технический сбой» либо «злой умысел».
«Ранее направленный и врученный приветственный адрес заменим на новый. Все решили. Благодарю неравнодушных к нашей работе граждан, которые делают нас сильнее и помогают совершенствоваться», — добавил Филимонов.