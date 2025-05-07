Вооруженные силы Пакистана получили «свободу действий» для ответного удара по Индии

Совет национальной безопасности (СНБ) Пакистана предоставил вооруженным силам «свободу действий» для ответа на индийский удар по территории страны, сообщает Samaa TV.

Соответствующее решение было принято на экстренном заседании СНБ, которое прошло 7 мая в резиденции премьер-министра Шахбаза Шарифа. Участники встречи сослались на право страны на самооборону, закрепленное в статье 51 Устава ООН.

«Пакистан оставляет за собой право реагировать в любое время, в любом месте и любым способом по своему выбору», — заявили в СНБ, подчеркнув, что, хотя страна стремится к миру в регионе, не будет никаких компромиссов в отношении суверенитета и национального достоинства.

Вечером 6 мая Индия объявила о проведении военной операции «Синдур», в рамках которой вооруженные силы страны нанесли ракетные удары по девяти объектам «террористической инфраструктуры» в Пакистане и пакистанской части Кашмира. Пакистан заявил, что в результате ударов погибли не менее 26 человек. По версии властей страны, ни один из ударов не был нанесен по военным базам. В ответ военные Пакистана нанесли удары по пяти населенным пунктам Индии, а также сбили пять самолетов индийских ВВС. По данным индийской полиции, в результате пакистанского обстрела Кашмира погибли десять человек. Информацию о потере самолетов власти Индии не подтверждают.

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