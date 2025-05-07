Бывший президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин считает Украину частью России. По его мнению, российского президента не удовлетворит часть территории Украины в рамках мирного соглашения. Об этом он сказал BBC News в своем первом интервью после того, как покинул Белый дом.

«Я просто не понимаю, как люди могут думать, что если мы позволим диктатору, бандиту, решать, что он собирается захватить значительные участки земли, которые ему не принадлежат, то это его удовлетворит… Я не совсем понимаю», — сказал Байден.

Байден назвал «современной » тот факт, что Россия в рамках мирного соглашения может оставить за собой часть территории Украины.

По мнению Байдена, Путин хочет восстановить .

«Он не может смириться с тем фактом, что <…> Советский Союз распался. И любой, кто думает, что он собирается остановиться, просто глуп», — заявил Байден.

Он также отметил, что обеспокоен ухудшением отношений между США и Европой при президенте Дональде Трампе, что, по его словам, «изменит современную историю всего мира».

В середине апреля 2025 года на встрече в Париже с украинскими и европейскими представителями американская делегация во главе с госсекретарем Марко Рубио выдвинула свой план прекращения войны между Россией и Украиной. В нем, в частности, говорится, что США де-юре признают Крым российским, а также, что все территории, оккупированные российскими войсками с февраля 2022 года, за исключением небольшой части Харьковской области, остаются под российским контролем, но без международного признания аннексии — это включает бóльшую часть Луганской области, части Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

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