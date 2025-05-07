Президент США Дональд Трамп назвал «позором» обострение конфликта между Индией и Пакистаном. Видео заявления Трампа опубликовал в соцсети X аккаунт RapidResponse47, позиционирующий себя как официальный канал быстрого реагирования администрации президента США.

«Это позор. Мы только что узнали об этом. Думаю, люди догадывались, что что-то произойдет, учитывая предыдущие события. Они [Индия и Пакистан] конфликтуют уже очень давно. Многие-многие десятилетия и даже столетия. Я надеюсь, что это скоро закончится», — заявил американский президент в Овальном кабинете в ответ на просьбу отреагировать на обмен ударами между Индией и Пакистаном.

Индия атаковала Пакистан в ночь на 7 мая в рамках военной операции под названием «Синдур». В Индии заявили, что нанесли удары по «террористической» инфраструктуре в Пакистане, а также в «оккупированной» пакистанской части Кашмира.

По данным пакистанской стороны, от ударов индийской авиации пострадали по меньшей мере три населенных пункта — Музаффарабад и Котли в пакистанской части Кашмира, а также Бахавалпур. В ответ Пакистан начал наносить ответные удары.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 22 апреля вблизи города Пахалгам, расположенного в контролируемой Индией части штата Джамму-и-Кашмир, вооруженные люди открыли огонь по группе туристов. В результате погибли 26 человек. Индия связывает атаку с Пакистаном.

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