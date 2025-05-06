Художницу Алису Горшенину оштрафовали на 100 тысяч рублей за «ЛГБТ‑пропаганду». Ранее ей назначили штраф за «дискредитацию» армии и отправили под арест из-за эмодзи

Суд в Екатеринбурге назначил уральской художнице и активистке Алисе Горшениной штраф в 100 тысяч рублей по административному протоколу об «ЛГБТ-пропаганде».

Протокол, составленный на художницу, мировой судья рассмотрел 5 мая. В тот же день Горшенину оштрафовали на 45 тысяч рублей по делу о «дискредитации» армии. Поводом для административного дела стала иллюстрация художницы в инстаграме со словами «Нет войне».

24 апреля художницу задержали в Нижнем Тагиле и составили на нее три административных протокола: о демонстрации «экстремистской» символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП), «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) и «ЛГБТ-пропаганде» в интернете (часть 3 статьи 6.21 КоАП). Поводом для административных дел стали посты художницы.

В частности, ее обвинили в демонстрации «экстремистской» символики из-за эмодзи с шестицветной радугой в одной из публикаций в инстаграме. За радугу Горшенину отправили под административный арест на 10 суток. Из спецприемника в Екатеринбурге она вышла 4 мая.

«Я отсидела 10 суток за эмодзи в одном из постов, это звучит дико, но это правда, плюс получила штраф в 145 000 рублей за слова, за мнение», — написала Горшенина в инстаграме.