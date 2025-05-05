Трамп в пятницу: публикует свой портрет в образе папы римского. Трамп в понедельник: «Я не имею к этому никакого отношения»

Президент США Дональд Трамп заявил 5 мая, что не имеет отношения к картинке, где он изображен в образе папы римского, которая ранее появилась в его аккаунте в Truth Social и на странице Белого дома в соцсети X.

«Я не имею к этому никакого отношения. Кто-то придумал картинку со мной в костюме папы римского. И выложил ее в интернет. Это сделал не я. Я понятия не имею, откуда она взялась. Может, это был искусственный интеллект. Но я ничего об этом не знаю. Но вчера вечером, вообще-то, моя жена подумала, что это мило», — заявил Трамп отвечая на вопрос о том, что изображение раскритиковали католики.

Трамп отверг предположение, что изображение расстроило католиков, заявив: «Они не могут понять шутку. Вы не имеете в виду католиков, вы имеете в виду фейковые новостные СМИ… Католикам это понравилось».

Когда журналистка спросила, почему изображение появилось в официальном аккаунте Белого дома, Трамп попросил: «Дайте мне передохнуть». «Просто кто-то сделал это в шутку. Все в порядке. Нужно же немного повеселиться, не так ли?» — добавил он.

Президент США опубликовал свой портрет в образе папы римского в соцсети Truth Social поздним вечером 2 мая (ранним утром 3 мая по Москве). Спустя несколько минут изображение появилось в аккаунте Белого дома в соцсети X. В обоих случаях картинку никак не комментировали. Некоторые католики, в том числе Католическая конференция Нью-Йорка, раскритиковали Трампа из-за публикации.

Папа римский Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Конклав по выбору нового понтифика намечен в Ватикане на 7 мая.

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