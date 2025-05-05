СК и ФСБ отчитались о задержании 10 человек, подозреваемых в обеспечении мошенников сим-картами для обзвона россиян

В России задержаны десять человек, подозреваемые в создании и участии преступного сообщества, которое занималось телефонным мошенничеством, объявили Следственный комитет и ФСБ.

По версии следствия, с сентября 2024 года по марта 2025 года подозреваемые, действуя на территории Москвы, Подмосковья и Владимирской области, обеспечивали работу так называемых , позволяющих использовать одновременно большое количество сим-карт. При помощи этих устройств, как утверждают в СК, происходили массовые обзвоны россиян с целью кражи их денег, а также рассылались ложные сообщения о минировании зданий «с целью дестабилизации деятельности органов власти».

В ходе обысков в различных регионах России представители СК и ФСБ изъяли мобильные телефоны, 23 сим-бокса, более тысячи сим-карт, деньги и «электронные носители информации».

Следствие утверждает, что преступное сообщество создал гражданин России 1993 года рождения, который живет в Объединенных Арабских Эмиратах. Ему заочно предъявлены обвинения, он объявлен в международный розыск. Его имя в пресс-релизе СК не называется.

Задержанным предъявлены обвинения в создании и участии в преступном сообществе (части 1 и 2 статьи 210 УК РФ) и пособничестве заведомо ложному сообщению об акте терроризма (часть 5 статьи 33, часть 3 статьи 207 УК РФ). Их также проверяют на причастность к мошенничеству в особо крупном размере.

По данным ЦБ РФ, в третьем квартале 2024 года объем мошеннических операций по счетам граждан составил 9,2 миллиарда рублей — это рекордное значение за все время раскрытия статистики, с 2020 года.

В марте 2025 года Госдума приняла закон, «направленный на защиту людей от кибермошенничества». Закон, в частности, предполагает, что при снятии денег через банкомат кредитная организация обязана «осуществить проверку на наличие признаков выдачи средств без добровольного согласия». Кроме того, вводится обязательная маркировка звонка — то есть операторы связи должны отображать на экране телефона наименование организации, откуда звонят, что, как предполагается, позволит выявить мошенников.

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