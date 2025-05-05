РИА Новости: на бывшего фотографа штаба Навального Александра Струкова завели новое дело в колонии

Против бывшего волонтера и фотографа московского штаба Навального Александра Струкова возбуждено новое уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника госагентства, дело расследуется по статье о публичных призывах к терроризму. События, которые легли в основу уголовного дела, произошли в 2023 году, рассказал источник. Других подробностей он не привел.

В ноябре 2023 года Александра Струкова приговорили к восьми годам колонии и штрафу в размере 200 тысяч рублей (позже в апелляции срок снизили до семи лет и десяти месяцев колонии, а штраф полностью отменили). Его обвиняли в публичных призывах к терроризму в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК), возбуждении ненависти или вражды (пункт «а» части 2 статьи 282 УК), а также оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК). Поводом для преследования фотографа стали комментарии под постами в телеграм-канале издания Znak.com. В постановлении о возбуждении дела говорилось, что комментарии начинаются со слов «Слава Украине!», «Долой власть чекистов…», «Всем с добрым утром, долой Путина!» и так далее.

Как пишет «ОВД-Инфо», в заключении Струков регулярно сталкивается с давлением и жалуется, что администрация колонии никак не реагирует на его проблемы со здоровьем и просьбы о госпитализации. У него хроническая астма и бронхит. В колонии Струкова заставляют работать на пыльном производстве по распилке кирпича. С декабря 2024 года его уже пять раз отправляли в штрафной изолятор, где он в общей сложности провел более 70 суток.

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