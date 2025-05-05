Художницу Алису Горшенину оштрафовали на 45 тысяч рублей по делу о «дискредитации» армии. До этого ее арестовали на десять суток из-за эмодзи с радугой

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил штраф в размере 45 тысяч рублей уральской художнице и активистке Алисе Горшениной, признав ее виновной в «дискредитации» армии РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП), сообщает «Медиазона».

Поводом для административного дела стала иллюстрация художницы в инстаграме со словами «Нет войне», опубликованная 24 февраля 2022 года. По всей видимости, пост был удален, отмечает издание.

Полиция задержала Алису Горшенину 24 апреля в Нижнем Тагиле. На художницу составили три административных протокола: о демонстрации «экстремистской» символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП), «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) и «ЛГБТ-пропаганде» в интернете (часть 3 статьи 6.21 КоАП).

Горшенина провела ночь в отделе полиции. На следующий день ее отвезли в Екатеринбург, где судья Ленинского суда назначила художнице десять суток ареста по статье о демонстрации «экстремистской» символики, а именно эмодзи шестицветной радуги в одном из постов в инстаграме. Горшенина вышла из спецприемника в Екатеринбурге 4 мая.

Как отмечает издание Itʼs My City, Алиса Горшенина регулярно подвергается давлению властей из-за своей антивоенной и феминистской позиции. В 2022 году ее оштрафовал суд Нижнего Тагила на 35 тысяч рублей за антивоенный пикет. Последние два года на художницу писали череду доносов участники патриотических движений и Z-блогеры. После этого ей отказывали в участии в выставках и проведении мастер-классов в Екатеринбурге и Москве.