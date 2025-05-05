Аэропорт Надыма на Ямале приостановил работу «для обеспечения безопасности полетов». К такой мере обычно прибегают из-за опасности атаки дронов

В аэропорту города Надыма в Ямало-Ненецком автономном округе введены ограничения на работу «для обеспечения безопасности полетов». Об этом сообщили в Росавиации.

Аэропорт закрыли на прием и отправку рейсов в 10 утра по местному времени (08:00 по московскому времени). «Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — заявили в Росавиации.

Такие сообщения о приостановке работы аэропортов Росавиация публикует в случае возможной атаки беспилотников на город. РБК отмечает, что это первый случай, когда Росавиация сообщает об ограничениях в аэропорту Надыма.

Ночью 5 мая приостанавливал работу московский аэропорт Домодедово. Позже мэра столицы Сергей Собянин сообщил, что в Подольске отразили атаку четырех беспилотников, летевших на Москву. По его данным, разрушений и пострадавших нет.

Минобороны России отчиталось, что в ночь на 5 мая силы ПВО уничтожили 26 украинских дронов. 17 беспилотников сбили над Брянской областью, пять — над Калужской, четыре — над Московским регионом.