В Ханты-Мансийске задержали троих человек, обвиняемых в подготовке теракта по заданию Украины. Во время сборки бомбы они устроили взрыв в жилом доме, заявили в СК

В Ханты-Мансийске задержали троих человек, подозреваемых в подготовке теракта, целью которого был участник войны в Украине — военнослужащий добровольческого батальона Минобороны России, сообщили в региональном Следственном комитете.

По версии следствия, теракт готовили уроженец Украины и гражданин Беларуси, завербованные украинскими спецслужбами. Они собирались использовать самодельное взрывное устройство, но при его сборке 12 апреля «произошла непроизвольная детонация», в результате чего в жилом доме по улице Промышленная в Ханты-Мансийске были разрушены две квартиры.

При взрыве пострадали пять человек — они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. В их числе были и двое подозреваемых.

Также по подозрению в причастности к подготовке этого теракта был задержан третий фигурант — гражданин Молдовы, который, по версии следствия, доставил компоненты взрывного устройства в Югру через Польшу, Литву и Беларусь. Компоненты были переданы ему в Ивано-Франковске агентом украинских спецслужб Валентином Павлюком и спрятаны в аккумуляторном шуруповерте и ароматической свече, утверждает следствие.

СК возбудил уголовное дело о подготовке теракта (часть 1 статьи 30, пункты «а» и «в» части 2 статьи 205 УК), покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК) и умышленном уничтожении имущества (часть 2 статьи 167 УК). Фигурантам дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.