«Пепел»: военный открыл огонь по семье в селе Курской области. Женщина погибла, ее муж получил ранения

Российский военнослужащий в ночь на 30 апреля под предлогом проверки документов пришел в один из домов в селе Гирьи в Беловском районе Курской области и открыл огонь по находившимся там людям, сообщает «Пепел», не уточняя источник информации.

В доме жила многодетная семья Лариных. 41-летняя Олеся Ларина умерла, ее муж получил ранения и находится в реанимации. Дети не пострадали, пишет «Пепел», не уточняя подробностей.

Очевидцы сообщили, что военнослужащий вел себя неадекватно, возможно, он находился в состоянии наркотического опьянения.

На сайтах управлений СК и МВД по Курской области информации о каких-либо происшествиях в селе Гирьи на момент публикации новости не было.

Astra поговорила со свидетелем преступления Александром Зуевым. Он, в частности, рассказал, что приехал в дом Лариных после звонка их старшего сына Ильи. «Позвонили мне сестры младшие, кто-то маму мою убил, съезди, пожалуйста, забери сестер, чтоб они были у тебя», — сказал, по словам Зуева, Илья.

Когда Зуев приехал, военный еще находился в доме. «Я позвал девочек. И тут, слышу, девочки в ответ: „Дядя, дядя, тихо, тихо, тихо“. И в этот момент прямо из той комнаты, где лежало тело Олеси, на меня смотрит автомат и начинает стрельбу по мне. Я еле выскочил из дома», — рассказал он.

Зуев побежал к соседям и попросил вызвать полицию. По его словам, военные полицейские прибыли «минут через 20». «Затем приехали медики военные и они сказали, что преступника обезоружили», — рассказал он.

При этом, по словам Зуева, военный пытался уехать на его машине, посадил в нее девочек. «Я не знаю, с какой целью он посадил. И поехал с девочками в сторону ПТУ. Там его военные медики и задержали», — рассказал он Astra.

Беловский район Курской области граничит с Украиной. После начала операции ВСУ на территории РФ в августе 2024 года в Беловском районе была объявлена эвакуация. Спустя семь месяцев, в марте 2025-го, российские войска в ходе контрнаступления практически полностью освободили приграничные районы региона. В конце апреля глава Генштаба РФ объявил о завершении операции по освобождению Курской области (хотя украинские военные, вероятно, еще не остаются на отдельных приграничных территориях). О возвращении жителей районов, откуда была проведена эвакуация, власти региона пока официально не объявляли.