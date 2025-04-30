«Коммерсант»: в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии уже две недели наблюдаются проблемы с доступом к зарубежным сервисам. В РКН это отрицают

В Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии с 14 апреля наблюдаются проблемы с доступом к зарубежным интернет-ресурсам, в частности к игровым платформам Steam и Ubisoft и к онлайн-играм, пишет «Коммерсант».

По данным североосетинского провайдера M2Connect, у его абонентов отсутствует доступ к более чем 700 зарубежным ресурсам, большинство из которых — игровые платформы (Steam, Ubisoft, Teamspeak), а также игры (PUBG, Battlefield, League of legends и другие). По словам гендиректора M2Connect Михаила Дзиова, падение в трафике составляет около 25%, а блокировки происходят выборочно — недоступны иностранные сервисы и игры, которые используют Cloudflare и Amazon.

Проблемы с доступом к зарубежным сервисам, в частности к игровым, подтверждают также в Дагестане и Ингушетии. По словам гендиректора оператора «Плазмателеком» из Ингушетии Бислана Гагиева, в республике также «то работает, то не работает Telegram». Кроме того, проблемы наблюдались и в Ставропольском крае, говорят местные провайдеры Post Ltd и «Таймер». Источник «Коммерсанта» в федеральном операторе связи подтвердил, что в регионах Северного Кавказа есть проблемы с доступом.

M2Connect обратился в комитет цифрового развития Северной Осетии и Роскомнадзор с просьбой «оказать содействие в решении ситуации». Провайдер пишет, что исключил причину в зоне своей ответственности, и понимает, что «проблема связана с фильтрацией трафика после его прохождения через технические средства на сети связи». Однако из-за отсутствия объяснений со стороны службы провайдер не может разъяснить ситуацию абонентам, говорится в письме, с которым ознакомился «Коммерсант».

В комитете цифрового развития Северной Осетии «Коммерсанту» сказали, что органы исполнительной власти субъектов РФ «не наделены полномочиями по ограничению доступа» к ресурсам в интернете, и перенаправили вопросы в Роскомнадзор. В Роскомнадзоре ответили, что «в настоящее время проблем с доступом к зарубежной инфраструктуре не наблюдаем».