В Красноярске найден мертвым замначальника краевого управления ФСИН. По данным СМИ, он покончил с собой

Заместитель начальника Главного управления ФСИН по Красноярскому краю Игорь Рожнев найден мертвым, сообщает 29 апреля ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах региона.

«Приехал к родственникам, утром тело обнаружила дочь в гараже», — рассказал источник, не уточняя дату смерти. По словам собеседника агентства, Рожнев, предположительно, совершил самоубийство.

На теле замглавы управления ФСИН обнаружили огнестрельное ранение, сообщили телеграм-каналы «Борус» и Kras Mash. По данным «Боруса», тело Рожнева обнаружили «в выходные», то есть 26 или 27 апреля.

Следственный комитет РФ сообщил, что проводит проверку, устанавливая все обстоятельства смерти мужчины. Другие подробности в ведомстве не привели.

Игорь Рожнев — полковник внутренней службы, сообщает Ngs24.ru. В 2012-2016 годах он был начальником ИК-50 в Нижнем Ингаше, после чего возглавлял в Красноярске объединение исправительных учреждений № 25, а затем — ИК-24. В 2024 году его называли врио замначальника ГУФСИН по Красноярскому краю.

На сайте управления ФСИН по Красноярскому краю Игорь Рожнев не упоминается в списке заместителей начальника. При этом на странице сказано, что в последний раз ее обновляли 26 апреля. Еще в феврале в официальном телеграм-канале ФСИН Рожнева называли заместителем начальника краевого управления.

В краснояпском ФСИН сообщения о смерти Игоря Рожнева не комментировали.