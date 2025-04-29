Уроженца Мелитополя, обвиняемого в попытке отравления выпускников авиационного училища в Армавире, приговорили к 27 годам лишения свободы

Южный окружной военный суд приговорил уроженца Мелитополя Егора Семенова к 27 годам лишения свободы по делу о попытке отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков противовоздушной обороны. Об этом сообщил ТАСС.

Прокуратура просила назначить Семенову пожизненное лишение свободы.

«Медиазона» уточняет, что первые пять лет срока Семенов должен будет провести в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Следствие утверждало, что Семенов в 2022 году стал гражданином России, а в апреле 2023 года его завербовали спецслужбы Украины. Он, как сообщало следствие, получил задание организовать отравление выпускников училища. За это ему пообещали 400 тысяч рублей.

По версии следствия, Семенов добавил токсичное вещество кордиамин в спиртные напитки и торт, а 20 октября 2023 года по его поручению курьер доставил их в один из ресторанов города, где проходила встреча выпускников училища.

«Летчики не смогли установить от кого поступила посылка, поэтому передали спиртные напитки и торт работникам правоохранительных органов. При проведении экспертизы было установлено, что они отравлены», — говорилось в сообщении прокуратуры России.

Телеграм-канал Baza писал, что Семенова задержали в аэропорту Ставрополя при попытке улететь в Москву. «Коммерсант» писал, что торт и напитки доставил выпускникам сам Семенов. О задержании мужчины стало известно в октябре 2023 года.

Семенова обвинили в совершении теракта с использованием токсичных веществ (пункт «а» части 3 статьи 205 УК РФ) и госизмене (статья 275 УК РФ).