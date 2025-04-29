Советники Дональда Трампа исполняют его указания только после того, как он высказывает их дважды, пишет The Atlantic в большом материале, посвященном возвращению президента США на второй срок.

Для некоторых советников Трампа это стало «неофициальным правилом» работы с ним, рассказали они. Один из собеседников The Atlantic считает это правило необходимым и важным, потому что Трамп «говорит много дерьма».

В качестве примера такой стратегии The Atlantic описывает случай с Центром Кеннеди, который ежегодно вручает награды за вклад в развитие американской культуры. По традиции награжденные встречаются с президентом, но во время первого срока Трампа некоторые отказались это делать, а он, в свою очередь, не посетил там ни одного мероприятия.

На втором сроке Трамп, как пишет The Atlantic, задумался о том, чтобы назначить себя председателем Центра Кеннеди. Эту должность занимал филантроп и миллиардер Дэвид Рубенштейн, и Трамп приказал советнику: «Позвони Дэвиду Рубенштейну и скажи ему, что он уволен». Но за работу помощники президента принялись только тогда, когда Трамп снова упомянул о своем желании стать председателем Центра Кеннеди. В начале февраля Трамп уволил большую часть совета директоров и назначил себя председателем.

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