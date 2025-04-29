МВД предложило давать убежище в России тем, кто у себя в стране не может «соблюдать традиционные семейные ценности» или сталкивается с русофобией

МВД России подготовило законопроект, регулирующий предоставление убежища на территории России иностранцам или людям без гражданства, пишет РБК со ссылкой на текст документа и источник, подтвердивший его подлинность.

Новый законопроект вводит четыре варианта — получение статуса беженца или временного убежища (и то, и другое было прописано в действующем законе), а также получение политического убежища или временной защиты.

Основания для получения статуса беженца в действующем законе подразумевают «обоснованные опасения» стать жертвой преследований «по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений» в своей стране. В них новый законопроект ничего не меняет.

Временное убежище по текущему закону предоставляется тем, у кого есть основания для статуса беженца, а также «из гуманных побуждений», если человек не может быть выдворен из России. К этим основаниям предлагается добавить отсутствие возможности в своей стране «соблюдать традиционные семейные ценности и приоритет семейного воспитания детей», признаваемые Россией, а также «наличие опасений, связанных с русофобией», пишет РБК. Кроме этого, временное убежище будут давать в случае «серьезных оснований» полагать, что в своей стране человек подвергнется пыткам или «другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения», возникшим в условиях вооруженного конфликта.

Политическое убежище законопроект предлагает давать тем, кто ищет защиту от «преследования, возникшего в результате общественно-политической деятельности и политических убеждений заявителя». Эти убеждения, как отмечает РБК, не должны противоречить Конституции России. Порядок обращения за такой защитой будет определяться президентом.

Статус временной защиты будет предусмотрен для «ситуаций экстренного массового прибытия граждан на территорию России в связи с вооруженным конфликтом». Наличие такой ситуации должно признать правительство.

За защитой, как отмечает РБК, нельзя будет обратиться, находясь за пределами России. Также нельзя будет подать заявление в электронном виде. Кроме того, законопроект не предполагает предоставление жилья из фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами. Но по-прежнему будет доступно проживание в центрах временного размещения, подведомственных МВД.